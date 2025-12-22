シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Elit
Semiu Kilaso

Elit

Semiu Kilaso
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
12 (75.00%)
損失トレード:
4 (25.00%)
ベストトレード:
2.90 UST
最悪のトレード:
-0.26 UST
総利益:
7.29 UST (809 pips)
総損失:
-1.33 UST (55 pips)
最大連続の勝ち:
10 (7.07 UST)
最大連続利益:
7.07 UST (10)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
99.14%
最大入金額:
9.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.64
長いトレード:
7 (43.75%)
短いトレード:
9 (56.25%)
プロフィットファクター:
5.48
期待されたペイオフ:
0.37 UST
平均利益:
0.61 UST
平均損失:
-0.33 UST
最大連続の負け:
2 (-0.43 UST)
最大連続損失:
-0.43 UST (2)
月間成長:
5.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.22 UST
最大の:
0.90 UST (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.81% (0.87 UST)
エクイティによる:
6.57% (6.96 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 9
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 0
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 134
NZDCAD 620
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.90 UST
最悪のトレード: -0 UST
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.07 UST
最大連続損失: -0.43 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XBTFX-MetaTrader5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Share of trading days is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 00:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Elit
30 USD/月
6%
0
0
USD
106
UST
1
100%
16
75%
99%
5.47
0.37
UST
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください