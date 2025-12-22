- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
12 (75.00%)
損失トレード:
4 (25.00%)
ベストトレード:
2.90 UST
最悪のトレード:
-0.26 UST
総利益:
7.29 UST (809 pips)
総損失:
-1.33 UST (55 pips)
最大連続の勝ち:
10 (7.07 UST)
最大連続利益:
7.07 UST (10)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
99.14%
最大入金額:
9.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.64
長いトレード:
7 (43.75%)
短いトレード:
9 (56.25%)
プロフィットファクター:
5.48
期待されたペイオフ:
0.37 UST
平均利益:
0.61 UST
平均損失:
-0.33 UST
最大連続の負け:
2 (-0.43 UST)
最大連続損失:
-0.43 UST (2)
月間成長:
5.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.22 UST
最大の:
0.90 UST (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.81% (0.87 UST)
エクイティによる:
6.57% (6.96 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|0
|NZDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|134
|NZDCAD
|620
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XBTFX-MetaTrader5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
