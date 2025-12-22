SinaisSeções
Semiu Kilaso

Elit

Semiu Kilaso
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
12 (75.00%)
Negociações com perda:
4 (25.00%)
Melhor negociação:
2.90 UST
Pior negociação:
-0.26 UST
Lucro bruto:
7.29 UST (809 pips)
Perda bruta:
-1.33 UST (55 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (7.07 UST)
Máximo lucro consecutivo:
7.07 UST (10)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
99.14%
Depósito máximo carregado:
9.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.64
Negociações longas:
7 (43.75%)
Negociações curtas:
9 (56.25%)
Fator de lucro:
5.48
Valor esperado:
0.37 UST
Lucro médio:
0.61 UST
Perda média:
-0.33 UST
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.43 UST)
Máxima perda consecutiva:
-0.43 UST (2)
Crescimento mensal:
5.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 UST
Máximo:
0.90 UST (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.81% (0.87 UST)
Pelo Capital Líquido:
6.57% (6.96 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 9
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 0
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 134
NZDCAD 620
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.90 UST
Pior negociação: -0 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.07 UST
Máxima perda consecutiva: -0.43 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XBTFX-MetaTrader5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Share of trading days is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 00:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Elit
30 USD por mês
6%
0
0
USD
106
UST
1
100%
16
75%
99%
5.47
0.37
UST
7%
1:500
