- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
12 (75.00%)
Negociações com perda:
4 (25.00%)
Melhor negociação:
2.90 UST
Pior negociação:
-0.26 UST
Lucro bruto:
7.29 UST (809 pips)
Perda bruta:
-1.33 UST (55 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (7.07 UST)
Máximo lucro consecutivo:
7.07 UST (10)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
99.14%
Depósito máximo carregado:
9.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.64
Negociações longas:
7 (43.75%)
Negociações curtas:
9 (56.25%)
Fator de lucro:
5.48
Valor esperado:
0.37 UST
Lucro médio:
0.61 UST
Perda média:
-0.33 UST
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.43 UST)
Máxima perda consecutiva:
-0.43 UST (2)
Crescimento mensal:
5.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 UST
Máximo:
0.90 UST (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.81% (0.87 UST)
Pelo Capital Líquido:
6.57% (6.96 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|0
|NZDCAD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|134
|NZDCAD
|620
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.90 UST
Pior negociação: -0 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +7.07 UST
Máxima perda consecutiva: -0.43 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XBTFX-MetaTrader5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
106
UST
UST
1
100%
16
75%
99%
5.47
0.37
UST
UST
7%
1:500