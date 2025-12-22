SeñalesSecciones
Semiu Kilaso

Elit

Semiu Kilaso
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
12 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (25.00%)
Mejor transacción:
2.90 UST
Peor transacción:
-0.26 UST
Beneficio Bruto:
7.29 UST (809 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.33 UST (55 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (7.07 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
7.07 UST (10)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
99.14%
Carga máxima del depósito:
9.58%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
6.64
Transacciones Largas:
7 (43.75%)
Transacciones Cortas:
9 (56.25%)
Factor de Beneficio:
5.48
Beneficio Esperado:
0.37 UST
Beneficio medio:
0.61 UST
Pérdidas medias:
-0.33 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.43 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.43 UST (2)
Crecimiento al mes:
5.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.22 UST
Máxima:
0.90 UST (0.84%)
Reducción relativa:
De balance:
0.81% (0.87 UST)
De fondos:
6.57% (6.96 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 9
NZDCAD 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 0
NZDCAD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 134
NZDCAD 620
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.90 UST
Peor transacción: -0 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +7.07 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -0.43 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XBTFX-MetaTrader5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Share of trading days is too low
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 00:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 00:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 00:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 00:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Elit
30 USD al mes
6%
0
0
USD
106
UST
1
100%
16
75%
99%
5.47
0.37
UST
7%
1:500
