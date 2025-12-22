信号部分
Adji Firmansyah

Pleci mania

Adji Firmansyah
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
1.50 USD
最差交易:
-0.52 USD
毛利:
4.71 USD (468 pips)
毛利亏损:
-0.95 USD (94 pips)
最大连续赢利:
6 (1.64 USD)
最大连续盈利:
1.64 USD (6)
夏普比率:
0.50
交易活动:
4.67%
最大入金加载:
293.38%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
7.23
长期交易:
5 (41.67%)
短期交易:
7 (58.33%)
利润因子:
4.96
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
0.47 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.52 USD)
最大连续亏损:
-0.52 USD (1)
每月增长:
1.88%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.52 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (0.52 USD)
净值:
0.39% (0.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 374
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.50 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.64 USD
最大连续亏损: -0.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:50
2026.01.02 20:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 16:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
