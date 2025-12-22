- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
1.50 USD
最差交易:
-0.52 USD
毛利:
4.71 USD (468 pips)
毛利亏损:
-0.95 USD (94 pips)
最大连续赢利:
6 (1.64 USD)
最大连续盈利:
1.64 USD (6)
夏普比率:
0.50
交易活动:
4.67%
最大入金加载:
293.38%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
7.23
长期交易:
5 (41.67%)
短期交易:
7 (58.33%)
利润因子:
4.96
预期回报:
0.31 USD
平均利润:
0.47 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.52 USD)
最大连续亏损:
-0.52 USD (1)
每月增长:
1.88%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.52 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (0.52 USD)
净值:
0.39% (0.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|374
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
1
0%
12
83%
5%
4.95
0.31
USD
USD
0%
1:20