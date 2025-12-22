SeñalesSecciones
Adji Firmansyah

Pleci mania

Adji Firmansyah
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
10 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
2 (16.67%)
Mejor transacción:
1.50 USD
Peor transacción:
-0.52 USD
Beneficio Bruto:
4.71 USD (468 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.95 USD (94 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (1.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.50
Actividad comercial:
4.67%
Carga máxima del depósito:
293.38%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
22 minutos
Factor de Recuperación:
7.23
Transacciones Largas:
5 (41.67%)
Transacciones Cortas:
7 (58.33%)
Factor de Beneficio:
4.96
Beneficio Esperado:
0.31 USD
Beneficio medio:
0.47 USD
Pérdidas medias:
-0.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.52 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.52 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.26% (0.52 USD)
De fondos:
0.39% (0.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 374
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.50 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.08 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:50
2026.01.02 20:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 16:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
