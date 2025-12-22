SinaisSeções
Adji Firmansyah

Pleci mania

Adji Firmansyah
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 2%
Exness-MT5Real31
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
10 (83.33%)
Negociações com perda:
2 (16.67%)
Melhor negociação:
1.50 USD
Pior negociação:
-0.52 USD
Lucro bruto:
4.71 USD (468 pips)
Perda bruta:
-0.95 USD (94 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.64 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
4.67%
Depósito máximo carregado:
293.38%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
7.23
Negociações longas:
5 (41.67%)
Negociações curtas:
7 (58.33%)
Fator de lucro:
4.96
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.47 USD
Perda média:
-0.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.52 USD (1)
Crescimento mensal:
1.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.52 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (0.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.39% (0.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 374
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.50 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:50
2026.01.02 20:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 16:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pleci mania
30 USD por mês
2%
0
0
USD
203
USD
1
0%
12
83%
5%
4.95
0.31
USD
0%
1:20
Copiar

