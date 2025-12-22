- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
10 (83.33%)
Negociações com perda:
2 (16.67%)
Melhor negociação:
1.50 USD
Pior negociação:
-0.52 USD
Lucro bruto:
4.71 USD (468 pips)
Perda bruta:
-0.95 USD (94 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (1.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.64 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
4.67%
Depósito máximo carregado:
293.38%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
7.23
Negociações longas:
5 (41.67%)
Negociações curtas:
7 (58.33%)
Fator de lucro:
4.96
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.47 USD
Perda média:
-0.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.52 USD (1)
Crescimento mensal:
1.88%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.52 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (0.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.39% (0.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|374
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.50 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
