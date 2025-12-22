- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
10 (83.33%)
손실 거래:
2 (16.67%)
최고의 거래:
1.50 USD
최악의 거래:
-0.52 USD
총 수익:
4.71 USD (468 pips)
총 손실:
-0.95 USD (94 pips)
연속 최대 이익:
6 (1.64 USD)
샤프 비율:
0.50
거래 활동:
4.67%
최대 입금량:
293.38%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
22 분
회복 요인:
7.23
롱(주식매수):
5 (41.67%)
숏(주식차입매도):
7 (58.33%)
수익 요인:
4.96
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
0.47 USD
평균 손실:
-0.48 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.52 USD)
월별 성장률:
1.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.52 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (0.52 USD)
자본금별:
0.39% (0.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|374
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.50 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1.64 USD
연속 최대 손실: -0.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
1
0%
12
83%
5%
4.95
0.31
USD
USD
0%
1:20