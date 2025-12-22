- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
1.50 USD
最悪のトレード:
-0.52 USD
総利益:
4.71 USD (468 pips)
総損失:
-0.95 USD (94 pips)
最大連続の勝ち:
6 (1.64 USD)
最大連続利益:
1.64 USD (6)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
4.67%
最大入金額:
293.38%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
22 分
リカバリーファクター:
7.23
長いトレード:
5 (41.67%)
短いトレード:
7 (58.33%)
プロフィットファクター:
4.96
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.47 USD
平均損失:
-0.48 USD
最大連続の負け:
1 (-0.52 USD)
最大連続損失:
-0.52 USD (1)
月間成長:
1.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.52 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (0.52 USD)
エクイティによる:
0.39% (0.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|374
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.50 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.64 USD
最大連続損失: -0.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
1
0%
12
83%
5%
4.95
0.31
USD
USD
0%
1:20