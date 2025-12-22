- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
178
盈利交易:
130 (73.03%)
亏损交易:
48 (26.97%)
最好交易:
26.34 USD
最差交易:
-11.78 USD
毛利:
697.56 USD (35 384 pips)
毛利亏损:
-253.06 USD (12 696 pips)
最大连续赢利:
27 (168.18 USD)
最大连续盈利:
168.18 USD (27)
夏普比率:
0.41
交易活动:
21.38%
最大入金加载:
9.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
178
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
5.69
长期交易:
173 (97.19%)
短期交易:
5 (2.81%)
利润因子:
2.76
预期回报:
2.50 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-5.27 USD
最大连续失误:
10 (-67.94 USD)
最大连续亏损:
-67.94 USD (10)
每月增长:
44.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
78.16 USD (5.73%)
相对跌幅:
结余:
5.73% (78.16 USD)
净值:
0.71% (10.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|444
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.34 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +168.18 USD
最大连续亏损: -67.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
178
73%
21%
2.75
2.50
USD
USD
6%
1:500