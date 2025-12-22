- Crescimento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
130 (73.03%)
Negociações com perda:
48 (26.97%)
Melhor negociação:
26.34 USD
Pior negociação:
-11.78 USD
Lucro bruto:
697.56 USD (35 384 pips)
Perda bruta:
-253.06 USD (12 696 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (168.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.18 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
21.38%
Depósito máximo carregado:
9.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
178
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
5.69
Negociações longas:
173 (97.19%)
Negociações curtas:
5 (2.81%)
Fator de lucro:
2.76
Valor esperado:
2.50 USD
Lucro médio:
5.37 USD
Perda média:
-5.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-67.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.94 USD (10)
Crescimento mensal:
44.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.16 USD (5.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.73% (78.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.71% (10.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-STD
|444
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-STD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
