- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
130 (73.03%)
損失トレード:
48 (26.97%)
ベストトレード:
26.34 USD
最悪のトレード:
-11.78 USD
総利益:
697.56 USD (35 384 pips)
総損失:
-253.06 USD (12 696 pips)
最大連続の勝ち:
27 (168.18 USD)
最大連続利益:
168.18 USD (27)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
21.38%
最大入金額:
9.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
178
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
5.69
長いトレード:
173 (97.19%)
短いトレード:
5 (2.81%)
プロフィットファクター:
2.76
期待されたペイオフ:
2.50 USD
平均利益:
5.37 USD
平均損失:
-5.27 USD
最大連続の負け:
10 (-67.94 USD)
最大連続損失:
-67.94 USD (10)
月間成長:
44.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
78.16 USD (5.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.73% (78.16 USD)
エクイティによる:
0.71% (10.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-STD
|444
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-STD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.34 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +168.18 USD
最大連続損失: -67.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
44%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
178
73%
21%
2.75
2.50
USD
USD
6%
1:500