Phuc Dat Son

HERO SCALP GOLD

Phuc Dat Son
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
VTMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
130 (73.03%)
Убыточных трейдов:
48 (26.97%)
Лучший трейд:
26.34 USD
Худший трейд:
-11.78 USD
Общая прибыль:
697.56 USD (35 384 pips)
Общий убыток:
-253.06 USD (12 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (168.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.18 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
21.38%
Макс. загрузка депозита:
9.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
5.69
Длинных трейдов:
173 (97.19%)
Коротких трейдов:
5 (2.81%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
5.37 USD
Средний убыток:
-5.27 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-67.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.94 USD (10)
Прирост в месяц:
44.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.16 USD (5.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.73% (78.16 USD)
По эквити:
0.71% (10.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 444
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.34 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +168.18 USD
Макс. убыток в серии: -67.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 10:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.