Всего трейдов:
178
Прибыльных трейдов:
130 (73.03%)
Убыточных трейдов:
48 (26.97%)
Лучший трейд:
26.34 USD
Худший трейд:
-11.78 USD
Общая прибыль:
697.56 USD (35 384 pips)
Общий убыток:
-253.06 USD (12 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (168.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.18 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
21.38%
Макс. загрузка депозита:
9.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
5.69
Длинных трейдов:
173 (97.19%)
Коротких трейдов:
5 (2.81%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
5.37 USD
Средний убыток:
-5.27 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-67.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.94 USD (10)
Прирост в месяц:
44.45%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.16 USD (5.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.73% (78.16 USD)
По эквити:
0.71% (10.18 USD)
Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|444
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
