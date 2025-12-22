- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
85 (74.56%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (25.44%)
En iyi işlem:
13.04 USD
En kötü işlem:
-11.14 USD
Brüt kâr:
409.48 USD (20 432 pips)
Brüt zarar:
-150.26 USD (7 501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (89.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.10 USD (13)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
6.68
Alış işlemleri:
114 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
2.27 USD
Ortalama kâr:
4.82 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-30.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.82 USD (4)
Aylık büyüme:
25.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.82 USD (3.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|259
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.04 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +89.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok