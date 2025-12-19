- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
68 (89.47%)
亏损交易:
8 (10.53%)
最好交易:
19.41 USD
最差交易:
-4.97 USD
毛利:
153.84 USD (118 191 pips)
毛利亏损:
-19.66 USD (19 662 pips)
最大连续赢利:
21 (89.37 USD)
最大连续盈利:
89.37 USD (21)
夏普比率:
0.53
交易活动:
1.66%
最大入金加载:
37.65%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
76
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
14.06
长期交易:
58 (76.32%)
短期交易:
18 (23.68%)
利润因子:
7.83
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
2.26 USD
平均损失:
-2.46 USD
最大连续失误:
2 (-8.55 USD)
最大连续亏损:
-8.55 USD (2)
每月增长:
12.88%
算法交易:
36%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.54 USD (0.83%)
相对跌幅:
结余:
0.83% (9.54 USD)
净值:
9.81% (108.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|134
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.41 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.37 USD
最大连续亏损: -8.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
