- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
85 (88.54%)
損失トレード:
11 (11.46%)
ベストトレード:
19.41 USD
最悪のトレード:
-5.06 USD
総利益:
179.83 USD (144 200 pips)
総損失:
-25.69 USD (25 694 pips)
最大連続の勝ち:
21 (89.37 USD)
最大連続利益:
89.37 USD (21)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
1.66%
最大入金額:
37.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
16.16
長いトレード:
76 (79.17%)
短いトレード:
20 (20.83%)
プロフィットファクター:
7.00
期待されたペイオフ:
1.61 USD
平均利益:
2.12 USD
平均損失:
-2.34 USD
最大連続の負け:
2 (-8.55 USD)
最大連続損失:
-8.55 USD (2)
月間成長:
14.79%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.54 USD (0.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.83% (9.54 USD)
エクイティによる:
9.81% (108.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|119K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +89.37 USD
最大連続損失: -8.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
45 USD/月
15%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
36%
96
88%
2%
7.00
1.61
USD
USD
10%
1:200