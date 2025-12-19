- Прирост
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
64 (90.14%)
Убыточных трейдов:
7 (9.86%)
Лучший трейд:
19.41 USD
Худший трейд:
-4.97 USD
Общая прибыль:
148.08 USD (112 439 pips)
Общий убыток:
-19.37 USD (19 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (89.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
89.37 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
1.66%
Макс. загрузка депозита:
37.65%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
71
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
13.49
Длинных трейдов:
53 (74.65%)
Коротких трейдов:
18 (25.35%)
Профит фактор:
7.64
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-2.77 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.55 USD (2)
Прирост в месяц:
12.35%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.54 USD (0.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.83% (9.54 USD)
По эквити:
9.81% (108.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|93K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
