Negociações:
96
Negociações com lucro:
85 (88.54%)
Negociações com perda:
11 (11.46%)
Melhor negociação:
19.41 USD
Pior negociação:
-5.06 USD
Lucro bruto:
179.83 USD (144 200 pips)
Perda bruta:
-25.69 USD (25 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (89.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.37 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
1.66%
Depósito máximo carregado:
37.65%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
16.16
Negociações longas:
76 (79.17%)
Negociações curtas:
20 (20.83%)
Fator de lucro:
7.00
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
2.12 USD
Perda média:
-2.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.55 USD (2)
Crescimento mensal:
14.79%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.54 USD (0.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.83% (9.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.81% (108.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|119K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
