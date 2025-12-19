SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Flight Boeing 02
HOANG TRUNG DUONG

Flight Boeing 02

HOANG TRUNG DUONG
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 45 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
85 (88.54%)
Negociações com perda:
11 (11.46%)
Melhor negociação:
19.41 USD
Pior negociação:
-5.06 USD
Lucro bruto:
179.83 USD (144 200 pips)
Perda bruta:
-25.69 USD (25 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (89.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
89.37 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
1.66%
Depósito máximo carregado:
37.65%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
16.16
Negociações longas:
76 (79.17%)
Negociações curtas:
20 (20.83%)
Fator de lucro:
7.00
Valor esperado:
1.61 USD
Lucro médio:
2.12 USD
Perda média:
-2.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.55 USD (2)
Crescimento mensal:
14.79%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.54 USD (0.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.83% (9.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.81% (108.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 154
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 119K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.41 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +89.37 USD
Máxima perda consecutiva: -8.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 23:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
