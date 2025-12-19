- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
25 (92.59%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (7.41%)
En iyi işlem:
5.86 USD
En kötü işlem:
-0.78 USD
Brüt kâr:
61.01 USD (60 990 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD (802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (44.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.73 USD (12)
Sharpe oranı:
1.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
77.19
Alış işlemleri:
25 (92.59%)
Satış işlemleri:
2 (7.41%)
Kâr faktörü:
76.26
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.78 USD (1)
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.78 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|60
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.86 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
