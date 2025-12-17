- 成长
交易:
150
盈利交易:
98 (65.33%)
亏损交易:
52 (34.67%)
最好交易:
65.30 USD
最差交易:
-152.41 USD
毛利:
1 004.49 USD (102 723 pips)
毛利亏损:
-1 032.64 USD (98 275 pips)
最大连续赢利:
15 (69.59 USD)
最大连续盈利:
278.63 USD (5)
夏普比率:
0.02
交易活动:
62.72%
最大入金加载:
3.38%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.07
长期交易:
87 (58.00%)
短期交易:
63 (42.00%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
10.25 USD
平均损失:
-19.86 USD
最大连续失误:
5 (-247.30 USD)
最大连续亏损:
-247.30 USD (5)
每月增长:
102.04%
年度预测:
1 238.13%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
342.22 USD
最大值:
415.94 USD (57.47%)
相对跌幅:
结余:
57.47% (415.94 USD)
净值:
2.18% (13.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|142
|AUDUSD.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|-24
|AUDUSD.m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|AUDUSD.m
|-175
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.30 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +69.59 USD
最大连续亏损: -247.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
