Argya Bowolaksono

ConservativePassive

Argya Bowolaksono
0 отзывов
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
Monex-Server2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
98 (65.33%)
Убыточных трейдов:
52 (34.67%)
Лучший трейд:
65.30 USD
Худший трейд:
-152.41 USD
Общая прибыль:
1 004.49 USD (102 723 pips)
Общий убыток:
-1 032.64 USD (98 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (69.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.63 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
62.72%
Макс. загрузка депозита:
3.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
87 (58.00%)
Коротких трейдов:
63 (42.00%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
10.25 USD
Средний убыток:
-19.86 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-247.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-247.30 USD (5)
Прирост в месяц:
102.04%
Годовой прогноз:
1 238.13%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
342.22 USD
Максимальная:
415.94 USD (57.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.47% (415.94 USD)
По эквити:
2.18% (13.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 142
AUDUSD.m 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m -24
AUDUSD.m -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 4.6K
AUDUSD.m -175
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.30 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +69.59 USD
Макс. убыток в серии: -247.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 02:00
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.