Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
98 (65.33%)
Убыточных трейдов:
52 (34.67%)
Лучший трейд:
65.30 USD
Худший трейд:
-152.41 USD
Общая прибыль:
1 004.49 USD (102 723 pips)
Общий убыток:
-1 032.64 USD (98 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (69.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
278.63 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
62.72%
Макс. загрузка депозита:
3.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.07
Длинных трейдов:
87 (58.00%)
Коротких трейдов:
63 (42.00%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
10.25 USD
Средний убыток:
-19.86 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-247.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-247.30 USD (5)
Прирост в месяц:
102.04%
Годовой прогноз:
1 238.13%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
342.22 USD
Максимальная:
415.94 USD (57.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.47% (415.94 USD)
По эквити:
2.18% (13.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|142
|AUDUSD.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|-24
|AUDUSD.m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|AUDUSD.m
|-175
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +65.30 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +69.59 USD
Макс. убыток в серии: -247.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
