- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
150
利益トレード:
98 (65.33%)
損失トレード:
52 (34.67%)
ベストトレード:
65.30 USD
最悪のトレード:
-152.41 USD
総利益:
1 004.49 USD (102 723 pips)
総損失:
-1 032.64 USD (98 275 pips)
最大連続の勝ち:
15 (69.59 USD)
最大連続利益:
278.63 USD (5)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
62.72%
最大入金額:
3.38%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
87 (58.00%)
短いトレード:
63 (42.00%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
10.25 USD
平均損失:
-19.86 USD
最大連続の負け:
5 (-247.30 USD)
最大連続損失:
-247.30 USD (5)
月間成長:
102.04%
年間予想:
1 238.13%
アルゴリズム取引:
16%
残高によるドローダウン:
絶対:
342.22 USD
最大の:
415.94 USD (57.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.47% (415.94 USD)
エクイティによる:
2.18% (13.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|142
|AUDUSD.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|-24
|AUDUSD.m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|AUDUSD.m
|-175
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.30 USD
最悪のトレード: -152 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +69.59 USD
最大連続損失: -247.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
