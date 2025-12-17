- 자본
- 축소
트레이드:
156
이익 거래:
98 (62.82%)
손실 거래:
58 (37.18%)
최고의 거래:
65.30 USD
최악의 거래:
-152.41 USD
총 수익:
1 004.49 USD (102 723 pips)
총 손실:
-1 132.13 USD (108 071 pips)
연속 최대 이익:
15 (69.59 USD)
연속 최대 이익:
278.63 USD (5)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
32.04%
최대 입금량:
3.67%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
-0.31
롱(주식매수):
93 (59.62%)
숏(주식차입매도):
63 (40.38%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.82 USD
평균 이익:
10.25 USD
평균 손실:
-19.52 USD
연속 최대 손실:
6 (-99.49 USD)
연속 최대 손실:
-247.30 USD (5)
월별 성장률:
69.66%
연간 예측:
845.18%
Algo 트레이딩:
16%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
342.22 USD
최대한의:
415.94 USD (57.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.47% (415.94 USD)
자본금별:
4.37% (24.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|148
|AUDUSD.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.m
|-124
|AUDUSD.m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.m
|-5.2K
|AUDUSD.m
|-175
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +65.30 USD
최악의 거래: -152 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +69.59 USD
연속 최대 손실: -99.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
34
16%
156
62%
32%
0.88
-0.82
USD
USD
57%
1:100