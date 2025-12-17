- Crescimento
Negociações:
150
Negociações com lucro:
98 (65.33%)
Negociações com perda:
52 (34.67%)
Melhor negociação:
65.30 USD
Pior negociação:
-152.41 USD
Lucro bruto:
1 004.49 USD (102 723 pips)
Perda bruta:
-1 032.64 USD (98 275 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (69.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
278.63 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
62.72%
Depósito máximo carregado:
3.38%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
87 (58.00%)
Negociações curtas:
63 (42.00%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
10.25 USD
Perda média:
-19.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-247.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-247.30 USD (5)
Crescimento mensal:
102.04%
Previsão anual:
1 238.13%
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
342.22 USD
Máximo:
415.94 USD (57.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.47% (415.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.18% (13.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|142
|AUDUSD.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|-24
|AUDUSD.m
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|4.6K
|AUDUSD.m
|-175
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +65.30 USD
Pior negociação: -152 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +69.59 USD
Máxima perda consecutiva: -247.30 USD
