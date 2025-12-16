- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
27 (84.37%)
亏损交易:
5 (15.63%)
最好交易:
30.20 USD
最差交易:
-1.90 USD
毛利:
189.07 USD (11 404 pips)
毛利亏损:
-5.70 USD (728 pips)
最大连续赢利:
25 (186.44 USD)
最大连续盈利:
186.44 USD (25)
夏普比率:
0.82
交易活动:
99.33%
最大入金加载:
28.32%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
7 天
采收率:
35.40
长期交易:
20 (62.50%)
短期交易:
12 (37.50%)
利润因子:
33.17
预期回报:
5.73 USD
平均利润:
7.00 USD
平均损失:
-1.14 USD
最大连续失误:
4 (-5.18 USD)
最大连续亏损:
-5.18 USD (4)
每月增长:
36.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.18 USD (0.75%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (5.18 USD)
净值:
29.85% (166.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD#
|7
|NZDJPY#
|5
|EURAUD#
|4
|NZDCAD#
|4
|EURCHF#
|3
|GBPAUD#
|2
|EURCAD#
|2
|AUDCHF#
|2
|EURUSD#
|2
|GBPNZD#
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD#
|67
|NZDJPY#
|42
|EURAUD#
|6
|NZDCAD#
|25
|EURCHF#
|15
|GBPAUD#
|4
|EURCAD#
|8
|AUDCHF#
|6
|EURUSD#
|7
|GBPNZD#
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD#
|2.4K
|NZDJPY#
|2.8K
|EURAUD#
|794
|NZDCAD#
|1.5K
|EURCHF#
|644
|GBPAUD#
|603
|EURCAD#
|696
|AUDCHF#
|254
|EURUSD#
|403
|GBPNZD#
|588
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.20 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +186.44 USD
最大连续亏损: -5.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
4
100%
32
84%
99%
33.17
5.73
USD
USD
30%
1:500