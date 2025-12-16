信号部分
Ho Yeung Chan

Copycat v5 184

Ho Yeung Chan
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 37%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
27 (84.37%)
亏损交易:
5 (15.63%)
最好交易:
30.20 USD
最差交易:
-1.90 USD
毛利:
189.07 USD (11 404 pips)
毛利亏损:
-5.70 USD (728 pips)
最大连续赢利:
25 (186.44 USD)
最大连续盈利:
186.44 USD (25)
夏普比率:
0.82
交易活动:
99.33%
最大入金加载:
28.32%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
7 天
采收率:
35.40
长期交易:
20 (62.50%)
短期交易:
12 (37.50%)
利润因子:
33.17
预期回报:
5.73 USD
平均利润:
7.00 USD
平均损失:
-1.14 USD
最大连续失误:
4 (-5.18 USD)
最大连续亏损:
-5.18 USD (4)
每月增长:
36.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.18 USD (0.75%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (5.18 USD)
净值:
29.85% (166.63 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD# 7
NZDJPY# 5
EURAUD# 4
NZDCAD# 4
EURCHF# 3
GBPAUD# 2
EURCAD# 2
AUDCHF# 2
EURUSD# 2
GBPNZD# 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD# 67
NZDJPY# 42
EURAUD# 6
NZDCAD# 25
EURCHF# 15
GBPAUD# 4
EURCAD# 8
AUDCHF# 6
EURUSD# 7
GBPNZD# 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD# 2.4K
NZDJPY# 2.8K
EURAUD# 794
NZDCAD# 1.5K
EURCHF# 644
GBPAUD# 603
EURCAD# 696
AUDCHF# 254
EURUSD# 403
GBPNZD# 588
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.08 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 03:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
