- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
27 (84.37%)
損失トレード:
5 (15.63%)
ベストトレード:
30.20 USD
最悪のトレード:
-1.90 USD
総利益:
189.07 USD (11 404 pips)
総損失:
-5.70 USD (728 pips)
最大連続の勝ち:
25 (186.44 USD)
最大連続利益:
186.44 USD (25)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
99.33%
最大入金額:
28.32%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
35.40
長いトレード:
20 (62.50%)
短いトレード:
12 (37.50%)
プロフィットファクター:
33.17
期待されたペイオフ:
5.73 USD
平均利益:
7.00 USD
平均損失:
-1.14 USD
最大連続の負け:
4 (-5.18 USD)
最大連続損失:
-5.18 USD (4)
月間成長:
36.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.18 USD (0.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (5.18 USD)
エクイティによる:
29.85% (166.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD#
|7
|NZDJPY#
|5
|EURAUD#
|4
|NZDCAD#
|4
|EURCHF#
|3
|GBPAUD#
|2
|EURCAD#
|2
|AUDCHF#
|2
|EURUSD#
|2
|GBPNZD#
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD#
|67
|NZDJPY#
|42
|EURAUD#
|6
|NZDCAD#
|25
|EURCHF#
|15
|GBPAUD#
|4
|EURCAD#
|8
|AUDCHF#
|6
|EURUSD#
|7
|GBPNZD#
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD#
|2.4K
|NZDJPY#
|2.8K
|EURAUD#
|794
|NZDCAD#
|1.5K
|EURCHF#
|644
|GBPAUD#
|603
|EURCAD#
|696
|AUDCHF#
|254
|EURUSD#
|403
|GBPNZD#
|588
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.20 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +186.44 USD
最大連続損失: -5.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
37%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
4
100%
32
84%
99%
33.17
5.73
USD
USD
30%
1:500