Ho Yeung Chan

Copycat v5 184

Ho Yeung Chan
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
27 (84.37%)
損失トレード:
5 (15.63%)
ベストトレード:
30.20 USD
最悪のトレード:
-1.90 USD
総利益:
189.07 USD (11 404 pips)
総損失:
-5.70 USD (728 pips)
最大連続の勝ち:
25 (186.44 USD)
最大連続利益:
186.44 USD (25)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
99.33%
最大入金額:
28.32%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
35.40
長いトレード:
20 (62.50%)
短いトレード:
12 (37.50%)
プロフィットファクター:
33.17
期待されたペイオフ:
5.73 USD
平均利益:
7.00 USD
平均損失:
-1.14 USD
最大連続の負け:
4 (-5.18 USD)
最大連続損失:
-5.18 USD (4)
月間成長:
36.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.18 USD (0.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (5.18 USD)
エクイティによる:
29.85% (166.63 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD# 7
NZDJPY# 5
EURAUD# 4
NZDCAD# 4
EURCHF# 3
GBPAUD# 2
EURCAD# 2
AUDCHF# 2
EURUSD# 2
GBPNZD# 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD# 67
NZDJPY# 42
EURAUD# 6
NZDCAD# 25
EURCHF# 15
GBPAUD# 4
EURCAD# 8
AUDCHF# 6
EURUSD# 7
GBPNZD# 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD# 2.4K
NZDJPY# 2.8K
EURAUD# 794
NZDCAD# 1.5K
EURCHF# 644
GBPAUD# 603
EURCAD# 696
AUDCHF# 254
EURUSD# 403
GBPNZD# 588
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.20 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +186.44 USD
最大連続損失: -5.18 USD

2026.01.08 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 03:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
