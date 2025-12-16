СигналыРазделы
Ho Yeung Chan

Copycat v5 184

Ho Yeung Chan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 37%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
30.20 USD
Худший трейд:
-1.90 USD
Общая прибыль:
189.07 USD (11 404 pips)
Общий убыток:
-5.70 USD (728 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (186.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
186.44 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
99.33%
Макс. загрузка депозита:
28.32%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
35.40
Длинных трейдов:
20 (62.50%)
Коротких трейдов:
12 (37.50%)
Профит фактор:
33.17
Мат. ожидание:
5.73 USD
Средняя прибыль:
7.00 USD
Средний убыток:
-1.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.18 USD (4)
Прирост в месяц:
36.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.18 USD (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (5.18 USD)
По эквити:
29.85% (166.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD# 7
NZDJPY# 5
EURAUD# 4
NZDCAD# 4
EURCHF# 3
GBPAUD# 2
EURCAD# 2
AUDCHF# 2
EURUSD# 2
GBPNZD# 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD# 67
NZDJPY# 42
EURAUD# 6
NZDCAD# 25
EURCHF# 15
GBPAUD# 4
EURCAD# 8
AUDCHF# 6
EURUSD# 7
GBPNZD# 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD# 2.4K
NZDJPY# 2.8K
EURAUD# 794
NZDCAD# 1.5K
EURCHF# 644
GBPAUD# 603
EURCAD# 696
AUDCHF# 254
EURUSD# 403
GBPNZD# 588
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.20 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +186.44 USD
Макс. убыток в серии: -5.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2026.01.08 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 03:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
