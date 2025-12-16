- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
30.20 USD
Худший трейд:
-1.90 USD
Общая прибыль:
189.07 USD (11 404 pips)
Общий убыток:
-5.70 USD (728 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (186.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
186.44 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
99.33%
Макс. загрузка депозита:
28.32%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
35.40
Длинных трейдов:
20 (62.50%)
Коротких трейдов:
12 (37.50%)
Профит фактор:
33.17
Мат. ожидание:
5.73 USD
Средняя прибыль:
7.00 USD
Средний убыток:
-1.14 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-5.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.18 USD (4)
Прирост в месяц:
36.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.18 USD (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (5.18 USD)
По эквити:
29.85% (166.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD#
|7
|NZDJPY#
|5
|EURAUD#
|4
|NZDCAD#
|4
|EURCHF#
|3
|GBPAUD#
|2
|EURCAD#
|2
|AUDCHF#
|2
|EURUSD#
|2
|GBPNZD#
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD#
|67
|NZDJPY#
|42
|EURAUD#
|6
|NZDCAD#
|25
|EURCHF#
|15
|GBPAUD#
|4
|EURCAD#
|8
|AUDCHF#
|6
|EURUSD#
|7
|GBPNZD#
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD#
|2.4K
|NZDJPY#
|2.8K
|EURAUD#
|794
|NZDCAD#
|1.5K
|EURCHF#
|644
|GBPAUD#
|603
|EURCAD#
|696
|AUDCHF#
|254
|EURUSD#
|403
|GBPNZD#
|588
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.20 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +186.44 USD
Макс. убыток в серии: -5.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
4
100%
32
84%
99%
33.17
5.73
USD
USD
30%
1:500