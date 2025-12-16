- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
27 (84.37%)
손실 거래:
5 (15.63%)
최고의 거래:
30.20 USD
최악의 거래:
-1.90 USD
총 수익:
189.07 USD (11 404 pips)
총 손실:
-5.70 USD (728 pips)
연속 최대 이익:
25 (186.44 USD)
연속 최대 이익:
186.44 USD (25)
샤프 비율:
0.82
거래 활동:
99.33%
최대 입금량:
28.32%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
35.40
롱(주식매수):
20 (62.50%)
숏(주식차입매도):
12 (37.50%)
수익 요인:
33.17
기대수익:
5.73 USD
평균 이익:
7.00 USD
평균 손실:
-1.14 USD
연속 최대 손실:
4 (-5.18 USD)
연속 최대 손실:
-5.18 USD (4)
월별 성장률:
36.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.18 USD (0.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.75% (5.18 USD)
자본금별:
29.85% (166.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD#
|7
|NZDJPY#
|5
|EURAUD#
|4
|NZDCAD#
|4
|EURCHF#
|3
|GBPAUD#
|2
|EURCAD#
|2
|AUDCHF#
|2
|EURUSD#
|2
|GBPNZD#
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD#
|67
|NZDJPY#
|42
|EURAUD#
|6
|NZDCAD#
|25
|EURCHF#
|15
|GBPAUD#
|4
|EURCAD#
|8
|AUDCHF#
|6
|EURUSD#
|7
|GBPNZD#
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD#
|2.4K
|NZDJPY#
|2.8K
|EURAUD#
|794
|NZDCAD#
|1.5K
|EURCHF#
|644
|GBPAUD#
|603
|EURCAD#
|696
|AUDCHF#
|254
|EURUSD#
|403
|GBPNZD#
|588
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.20 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +186.44 USD
연속 최대 손실: -5.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
37%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
4
100%
32
84%
99%
33.17
5.73
USD
USD
30%
1:500