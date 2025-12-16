SinaisSeções
Ho Yeung Chan

Copycat v5 184

Ho Yeung Chan
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
27 (84.37%)
Negociações com perda:
5 (15.63%)
Melhor negociação:
30.20 USD
Pior negociação:
-1.90 USD
Lucro bruto:
189.07 USD (11 404 pips)
Perda bruta:
-5.70 USD (728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (186.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
186.44 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
99.33%
Depósito máximo carregado:
28.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
35.40
Negociações longas:
20 (62.50%)
Negociações curtas:
12 (37.50%)
Fator de lucro:
33.17
Valor esperado:
5.73 USD
Lucro médio:
7.00 USD
Perda média:
-1.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.18 USD (4)
Crescimento mensal:
36.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.18 USD (0.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (5.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.85% (166.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD# 7
NZDJPY# 5
EURAUD# 4
NZDCAD# 4
EURCHF# 3
GBPAUD# 2
EURCAD# 2
AUDCHF# 2
EURUSD# 2
GBPNZD# 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD# 67
NZDJPY# 42
EURAUD# 6
NZDCAD# 25
EURCHF# 15
GBPAUD# 4
EURCAD# 8
AUDCHF# 6
EURUSD# 7
GBPNZD# 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD# 2.4K
NZDJPY# 2.8K
EURAUD# 794
NZDCAD# 1.5K
EURCHF# 644
GBPAUD# 603
EURCAD# 696
AUDCHF# 254
EURUSD# 403
GBPNZD# 588
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.20 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +186.44 USD
Máxima perda consecutiva: -5.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 03:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 03:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 03:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 03:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
