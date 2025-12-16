- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
27 (84.37%)
Negociações com perda:
5 (15.63%)
Melhor negociação:
30.20 USD
Pior negociação:
-1.90 USD
Lucro bruto:
189.07 USD (11 404 pips)
Perda bruta:
-5.70 USD (728 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (186.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
186.44 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
99.33%
Depósito máximo carregado:
28.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
35.40
Negociações longas:
20 (62.50%)
Negociações curtas:
12 (37.50%)
Fator de lucro:
33.17
Valor esperado:
5.73 USD
Lucro médio:
7.00 USD
Perda média:
-1.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.18 USD (4)
Crescimento mensal:
36.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.18 USD (0.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (5.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.85% (166.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD#
|7
|NZDJPY#
|5
|EURAUD#
|4
|NZDCAD#
|4
|EURCHF#
|3
|GBPAUD#
|2
|EURCAD#
|2
|AUDCHF#
|2
|EURUSD#
|2
|GBPNZD#
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD#
|67
|NZDJPY#
|42
|EURAUD#
|6
|NZDCAD#
|25
|EURCHF#
|15
|GBPAUD#
|4
|EURCAD#
|8
|AUDCHF#
|6
|EURUSD#
|7
|GBPNZD#
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD#
|2.4K
|NZDJPY#
|2.8K
|EURAUD#
|794
|NZDCAD#
|1.5K
|EURCHF#
|644
|GBPAUD#
|603
|EURCAD#
|696
|AUDCHF#
|254
|EURUSD#
|403
|GBPNZD#
|588
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.20 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +186.44 USD
Máxima perda consecutiva: -5.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
4
100%
32
84%
99%
33.17
5.73
USD
USD
30%
1:500