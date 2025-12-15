- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
47 (87.03%)
亏损交易:
7 (12.96%)
最好交易:
18.23 USD
最差交易:
-6.95 USD
毛利:
203.45 USD (6 499 pips)
毛利亏损:
-14.01 USD (1 016 pips)
最大连续赢利:
33 (144.20 USD)
最大连续盈利:
144.20 USD (33)
夏普比率:
0.85
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 天
采收率:
27.26
长期交易:
15 (27.78%)
短期交易:
39 (72.22%)
利润因子:
14.52
预期回报:
3.51 USD
平均利润:
4.33 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
1 (-6.95 USD)
最大连续亏损:
-6.95 USD (1)
每月增长:
18.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.55 USD
最大值:
6.95 USD (0.69%)
相对跌幅:
结余:
0.69% (6.95 USD)
净值:
23.60% (276.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|29
|AUDCAD.pro
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|169
|AUDCAD.pro
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|2.5K
|AUDCAD.pro
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.23 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +144.20 USD
最大连续亏损: -6.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US09-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
