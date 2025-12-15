- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
68 (80.95%)
손실 거래:
16 (19.05%)
최고의 거래:
25.08 USD
최악의 거래:
-13.10 USD
총 수익:
379.32 USD (11 204 pips)
총 손실:
-37.63 USD (2 870 pips)
연속 최대 이익:
33 (144.20 USD)
연속 최대 이익:
144.20 USD (33)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
98.08%
최대 입금량:
13.04%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
26.08
롱(주식매수):
19 (22.62%)
숏(주식차입매도):
65 (77.38%)
수익 요인:
10.08
기대수익:
4.07 USD
평균 이익:
5.58 USD
평균 손실:
-2.35 USD
연속 최대 손실:
1 (-13.10 USD)
연속 최대 손실:
-13.10 USD (1)
월별 성장률:
34.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.55 USD
최대한의:
13.10 USD (1.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.03% (13.10 USD)
자본금별:
23.60% (276.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|49
|AUDCAD.pro
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.pro
|319
|AUDCAD.pro
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.pro
|4.2K
|AUDCAD.pro
|3.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.08 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +144.20 USD
연속 최대 손실: -13.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US09-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
34%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
4
100%
84
80%
98%
10.08
4.07
USD
USD
24%
1:500