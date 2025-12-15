SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Franc 3665 nao select
Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc 3665 nao select

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
Axi-US09-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
47 (87.03%)
Negociações com perda:
7 (12.96%)
Melhor negociação:
18.23 USD
Pior negociação:
-6.95 USD
Lucro bruto:
203.45 USD (6 499 pips)
Perda bruta:
-14.01 USD (1 016 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (144.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
144.20 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.85
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
27.26
Negociações longas:
15 (27.78%)
Negociações curtas:
39 (72.22%)
Fator de lucro:
14.52
Valor esperado:
3.51 USD
Lucro médio:
4.33 USD
Perda média:
-2.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.95 USD (1)
Crescimento mensal:
18.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.55 USD
Máximo:
6.95 USD (0.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.69% (6.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.60% (276.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.pro 29
AUDCAD.pro 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.pro 169
AUDCAD.pro 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.pro 2.5K
AUDCAD.pro 3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.23 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +144.20 USD
Máxima perda consecutiva: -6.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US09-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Franc 3665 nao select
30 USD por mês
19%
0
0
USD
1.2K
USD
3
100%
54
87%
100%
14.52
3.51
USD
24%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.