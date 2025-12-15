- Crescimento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
47 (87.03%)
Negociações com perda:
7 (12.96%)
Melhor negociação:
18.23 USD
Pior negociação:
-6.95 USD
Lucro bruto:
203.45 USD (6 499 pips)
Perda bruta:
-14.01 USD (1 016 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (144.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
144.20 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.85
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.04%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
27.26
Negociações longas:
15 (27.78%)
Negociações curtas:
39 (72.22%)
Fator de lucro:
14.52
Valor esperado:
3.51 USD
Lucro médio:
4.33 USD
Perda média:
-2.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.95 USD (1)
Crescimento mensal:
18.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.55 USD
Máximo:
6.95 USD (0.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.69% (6.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.60% (276.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|29
|AUDCAD.pro
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.pro
|169
|AUDCAD.pro
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.pro
|2.5K
|AUDCAD.pro
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US09-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
