Maria Eduarda Campanha De Rezende

Franc 3665 nao select

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
Axi-US09-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
46 (86.79%)
Убыточных трейдов:
7 (13.21%)
Лучший трейд:
17.23 USD
Худший трейд:
-6.95 USD
Общая прибыль:
185.22 USD (6 315 pips)
Общий убыток:
-14.01 USD (1 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (144.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.20 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
24.63
Длинных трейдов:
15 (28.30%)
Коротких трейдов:
38 (71.70%)
Профит фактор:
13.22
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
4.03 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.95 USD (1)
Прирост в месяц:
17.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.55 USD
Максимальная:
6.95 USD (0.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.69% (6.95 USD)
По эквити:
23.60% (276.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.pro 28
AUDCAD.pro 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.pro 151
AUDCAD.pro 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.pro 2.3K
AUDCAD.pro 3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.23 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.20 USD
Макс. убыток в серии: -6.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 01:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Franc 3665 nao select
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.2K
USD
2
100%
53
86%
100%
13.22
3.23
USD
24%
1:500
