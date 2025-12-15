- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
46 (86.79%)
Убыточных трейдов:
7 (13.21%)
Лучший трейд:
17.23 USD
Худший трейд:
-6.95 USD
Общая прибыль:
185.22 USD (6 315 pips)
Общий убыток:
-14.01 USD (1 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (144.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.20 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.04%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
24.63
Длинных трейдов:
15 (28.30%)
Коротких трейдов:
38 (71.70%)
Профит фактор:
13.22
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
4.03 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.95 USD (1)
Прирост в месяц:
17.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.55 USD
Максимальная:
6.95 USD (0.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.69% (6.95 USD)
По эквити:
23.60% (276.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|28
|AUDCAD.pro
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.pro
|151
|AUDCAD.pro
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.pro
|2.3K
|AUDCAD.pro
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +17.23 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +144.20 USD
Макс. убыток в серии: -6.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US09-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
