- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
27 (84.37%)
亏损交易:
5 (15.63%)
最好交易:
12.62 USD
最差交易:
-2.28 USD
毛利:
81.28 USD (6 626 pips)
毛利亏损:
-8.44 USD (1 234 pips)
最大连续赢利:
19 (38.61 USD)
最大连续盈利:
38.61 USD (19)
夏普比率:
0.63
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
4 天
采收率:
15.97
长期交易:
16 (50.00%)
短期交易:
16 (50.00%)
利润因子:
9.63
预期回报:
2.28 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
2 (-4.56 USD)
最大连续亏损:
-4.56 USD (2)
每月增长:
4.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.56 USD (0.22%)
相对跌幅:
结余:
0.30% (4.56 USD)
净值:
5.60% (84.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.f
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.f
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.f
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.62 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +38.61 USD
最大连续亏损: -4.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NeotechFinancialServices-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Over 10 years of experience in currency trading. Suitable for long-term and stable investment.
没有评论
