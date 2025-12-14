- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
27 (84.37%)
Negociações com perda:
5 (15.63%)
Melhor negociação:
12.62 USD
Pior negociação:
-2.28 USD
Lucro bruto:
81.28 USD (6 626 pips)
Perda bruta:
-8.44 USD (1 234 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (38.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.61 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.32%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
15.97
Negociações longas:
16 (50.00%)
Negociações curtas:
16 (50.00%)
Fator de lucro:
9.63
Valor esperado:
2.28 USD
Lucro médio:
3.01 USD
Perda média:
-1.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.56 USD (2)
Crescimento mensal:
4.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.56 USD (0.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.30% (4.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.60% (84.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.f
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.f
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.f
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.62 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.61 USD
Máxima perda consecutiva: -4.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Over 10 years of experience in currency trading. Suitable for long-term and stable investment.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
2
100%
32
84%
100%
9.63
2.28
USD
USD
6%
1:500