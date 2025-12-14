- 成長
トレード:
32
利益トレード:
27 (84.37%)
損失トレード:
5 (15.63%)
ベストトレード:
12.62 USD
最悪のトレード:
-2.28 USD
総利益:
81.28 USD (6 626 pips)
総損失:
-8.44 USD (1 234 pips)
最大連続の勝ち:
19 (38.61 USD)
最大連続利益:
38.61 USD (19)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.32%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
15.97
長いトレード:
16 (50.00%)
短いトレード:
16 (50.00%)
プロフィットファクター:
9.63
期待されたペイオフ:
2.28 USD
平均利益:
3.01 USD
平均損失:
-1.69 USD
最大連続の負け:
2 (-4.56 USD)
最大連続損失:
-4.56 USD (2)
月間成長:
4.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.56 USD (0.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.30% (4.56 USD)
エクイティによる:
5.60% (84.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.f
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.f
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.f
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Over 10 years of experience in currency trading. Suitable for long-term and stable investment.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
2
100%
32
84%
100%
9.63
2.28
USD
USD
6%
1:500