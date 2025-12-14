- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
42 (80.76%)
손실 거래:
10 (19.23%)
최고의 거래:
12.62 USD
최악의 거래:
-2.82 USD
총 수익:
110.45 USD (9 856 pips)
총 손실:
-16.74 USD (2 216 pips)
연속 최대 이익:
19 (38.61 USD)
연속 최대 이익:
38.61 USD (19)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
4.85%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
11.80
롱(주식매수):
28 (53.85%)
숏(주식차입매도):
24 (46.15%)
수익 요인:
6.60
기대수익:
1.80 USD
평균 이익:
2.63 USD
평균 손실:
-1.67 USD
연속 최대 손실:
3 (-7.94 USD)
연속 최대 손실:
-7.94 USD (3)
월별 성장률:
6.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.94 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.51% (7.94 USD)
자본금별:
21.16% (334.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.f
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.f
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.f
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NeotechFinancialServices-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Over 10 years of experience in currency trading. Suitable for long-term and stable investment.
