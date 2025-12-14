- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
12.62 USD
Худший трейд:
-2.28 USD
Общая прибыль:
81.28 USD (6 626 pips)
Общий убыток:
-8.44 USD (1 234 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (38.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.61 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.63
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.32%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
15.97
Длинных трейдов:
16 (50.00%)
Коротких трейдов:
16 (50.00%)
Профит фактор:
9.63
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.56 USD (2)
Прирост в месяц:
4.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.56 USD (0.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (4.56 USD)
По эквити:
5.60% (84.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.f
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.f
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.f
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.62 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.61 USD
Макс. убыток в серии: -4.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Over 10 years of experience in currency trading. Suitable for long-term and stable investment.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
2
100%
32
84%
100%
9.63
2.28
USD
USD
6%
1:500