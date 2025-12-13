- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
8 (66.66%)
亏损交易:
4 (33.33%)
最好交易:
1.77 USD
最差交易:
-2.27 USD
毛利:
13.98 USD (1 997 pips)
毛利亏损:
-9.02 USD (1 200 pips)
最大连续赢利:
3 (5.26 USD)
最大连续盈利:
5.26 USD (3)
夏普比率:
0.22
交易活动:
70.10%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.80
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
1.55
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
1.75 USD
平均损失:
-2.26 USD
最大连续失误:
1 (-2.27 USD)
最大连续亏损:
-2.27 USD (1)
每月增长:
0.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.00 USD
最大值:
2.75 USD (0.14%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (2.23 USD)
净值:
0.11% (2.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|797
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.77 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.26 USD
最大连续亏损: -2.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FundedNext-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
12
66%
70%
1.54
0.41
USD
USD
0%
1:30