- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
16 (66.66%)
손실 거래:
8 (33.33%)
최고의 거래:
9.82 USD
최악의 거래:
-22.43 USD
총 수익:
69.37 USD (3 449 pips)
총 손실:
-45.15 USD (2 105 pips)
연속 최대 이익:
5 (43.20 USD)
연속 최대 이익:
43.20 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
61.35%
최대 입금량:
19.35%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
12 (50.00%)
숏(주식차입매도):
12 (50.00%)
수익 요인:
1.54
기대수익:
1.01 USD
평균 이익:
4.34 USD
평균 손실:
-5.64 USD
연속 최대 손실:
2 (-22.58 USD)
연속 최대 손실:
-22.58 USD (2)
월별 성장률:
1.21%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.00 USD
최대한의:
22.58 USD (1.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.10% (22.43 USD)
자본금별:
1.07% (21.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|23
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|24
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|1.4K
|GBPUSD
|-7
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.82 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +43.20 USD
연속 최대 손실: -22.58 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FundedNext-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
95%
24
66%
61%
1.53
1.01
USD
USD
1%
1:30