Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
8 (66.66%)
Убыточных трейдов:
4 (33.33%)
Лучший трейд:
1.77 USD
Худший трейд:
-2.27 USD
Общая прибыль:
13.98 USD (1 997 pips)
Общий убыток:
-9.02 USD (1 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.26 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
65.36%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
1.75 USD
Средний убыток:
-2.26 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.27 USD (1)
Прирост в месяц:
0.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
2.75 USD (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (2.23 USD)
По эквити:
0.11% (2.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|797
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FundedNext-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
