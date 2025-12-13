- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
8 (61.53%)
Negociações com perda:
5 (38.46%)
Melhor negociação:
1.77 USD
Pior negociação:
-2.27 USD
Lucro bruto:
13.98 USD (1 997 pips)
Perda bruta:
-11.29 USD (1 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (5.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.26 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
72.29%
Depósito máximo carregado:
1.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
8 (61.54%)
Negociações curtas:
5 (38.46%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.21 USD
Lucro médio:
1.75 USD
Perda média:
-2.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.54 USD (2)
Crescimento mensal:
0.13%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.00 USD
Máximo:
4.54 USD (0.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.23% (4.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.11% (2.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|497
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FundedNext-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
