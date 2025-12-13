- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
8 (61.53%)
損失トレード:
5 (38.46%)
ベストトレード:
1.77 USD
最悪のトレード:
-2.27 USD
総利益:
13.98 USD (1 997 pips)
総損失:
-11.29 USD (1 500 pips)
最大連続の勝ち:
3 (5.26 USD)
最大連続利益:
5.26 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
72.29%
最大入金額:
1.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
8 (61.54%)
短いトレード:
5 (38.46%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.21 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-2.26 USD
最大連続の負け:
2 (-4.54 USD)
最大連続損失:
-4.54 USD (2)
月間成長:
0.13%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.00 USD
最大の:
4.54 USD (0.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.23% (4.54 USD)
エクイティによる:
0.11% (2.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|497
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.77 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.26 USD
最大連続損失: -4.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FundedNext-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
13
61%
72%
1.23
0.21
USD
USD
0%
1:30