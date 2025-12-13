- 成长
交易:
39
盈利交易:
32 (82.05%)
亏损交易:
7 (17.95%)
最好交易:
38.11 USD
最差交易:
-35.67 USD
毛利:
127.73 USD (81 802 pips)
毛利亏损:
-73.99 USD (38 641 pips)
最大连续赢利:
17 (23.11 USD)
最大连续盈利:
72.62 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
2.02%
最大入金加载:
39.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
0.99
长期交易:
30 (76.92%)
短期交易:
9 (23.08%)
利润因子:
1.73
预期回报:
1.38 USD
平均利润:
3.99 USD
平均损失:
-10.57 USD
最大连续失误:
3 (-35.01 USD)
最大连续亏损:
-35.67 USD (1)
每月增长:
7.95%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
18.88 USD
最大值:
54.24 USD (8.54%)
相对跌幅:
结余:
5.42% (54.24 USD)
净值:
26.88% (268.82 USD)
