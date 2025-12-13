- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
39 (84.78%)
損失トレード:
7 (15.22%)
ベストトレード:
38.11 USD
最悪のトレード:
-35.67 USD
総利益:
140.84 USD (94 923 pips)
総損失:
-73.99 USD (38 641 pips)
最大連続の勝ち:
17 (23.11 USD)
最大連続利益:
85.73 USD (13)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
2.02%
最大入金額:
39.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
37 (80.43%)
短いトレード:
9 (19.57%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
1.45 USD
平均利益:
3.61 USD
平均損失:
-10.57 USD
最大連続の負け:
3 (-35.01 USD)
最大連続損失:
-35.67 USD (1)
月間成長:
10.81%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.88 USD
最大の:
54.24 USD (8.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.42% (54.24 USD)
エクイティによる:
26.88% (268.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.11 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +23.11 USD
最大連続損失: -35.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
11%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
2
76%
46
84%
2%
1.90
1.45
USD
USD
27%
1:200