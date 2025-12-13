- 자본
- 축소
트레이드:
115
이익 거래:
90 (78.26%)
손실 거래:
25 (21.74%)
최고의 거래:
38.11 USD
최악의 거래:
-35.67 USD
총 수익:
271.14 USD (225 197 pips)
총 손실:
-111.95 USD (76 594 pips)
연속 최대 이익:
17 (23.11 USD)
연속 최대 이익:
88.13 USD (14)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
3.06%
최대 입금량:
39.61%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
2.93
롱(주식매수):
67 (58.26%)
숏(주식차입매도):
48 (41.74%)
수익 요인:
2.42
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
3.01 USD
평균 손실:
-4.48 USD
연속 최대 손실:
3 (-35.01 USD)
연속 최대 손실:
-35.67 USD (1)
월별 성장률:
33.12%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.88 USD
최대한의:
54.24 USD (8.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.42% (54.24 USD)
자본금별:
26.88% (268.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|159
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|149K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.11 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.11 USD
연속 최대 손실: -35.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
