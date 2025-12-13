- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
32 (82.05%)
Убыточных трейдов:
7 (17.95%)
Лучший трейд:
38.11 USD
Худший трейд:
-35.67 USD
Общая прибыль:
127.73 USD (81 802 pips)
Общий убыток:
-73.99 USD (38 641 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (23.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.62 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
2.02%
Макс. загрузка депозита:
39.61%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
30 (76.92%)
Коротких трейдов:
9 (23.08%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
1.38 USD
Средняя прибыль:
3.99 USD
Средний убыток:
-10.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.67 USD (1)
Прирост в месяц:
7.95%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.88 USD
Максимальная:
54.24 USD (8.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.42% (54.24 USD)
По эквити:
26.88% (268.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.11 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.11 USD
Макс. убыток в серии: -35.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
2
71%
39
82%
2%
1.72
1.38
USD
USD
27%
1:200