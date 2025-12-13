- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
39 (84.78%)
Negociações com perda:
7 (15.22%)
Melhor negociação:
38.11 USD
Pior negociação:
-35.67 USD
Lucro bruto:
140.84 USD (94 923 pips)
Perda bruta:
-73.99 USD (38 641 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (23.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
85.73 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
2.02%
Depósito máximo carregado:
39.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
37 (80.43%)
Negociações curtas:
9 (19.57%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
1.45 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-10.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-35.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.67 USD (1)
Crescimento mensal:
10.81%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.88 USD
Máximo:
54.24 USD (8.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.42% (54.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.88% (268.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.11 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +23.11 USD
Máxima perda consecutiva: -35.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
2
76%
46
84%
2%
1.90
1.45
USD
USD
27%
1:200