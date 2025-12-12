- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
36 (70.58%)
亏损交易:
15 (29.41%)
最好交易:
340.00 USD
最差交易:
-317.85 USD
毛利:
1 869.22 USD (31 972 pips)
毛利亏损:
-1 166.75 USD (21 377 pips)
最大连续赢利:
11 (1 062.72 USD)
最大连续盈利:
1 062.72 USD (11)
夏普比率:
0.15
交易活动:
54.08%
最大入金加载:
1.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.83
长期交易:
1 (1.96%)
短期交易:
50 (98.04%)
利润因子:
1.60
预期回报:
13.77 USD
平均利润:
51.92 USD
平均损失:
-77.78 USD
最大连续失误:
5 (-691.20 USD)
最大连续亏损:
-691.20 USD (5)
每月增长:
7.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
89.80 USD
最大值:
849.21 USD (7.47%)
相对跌幅:
结余:
7.47% (849.21 USD)
净值:
4.86% (538.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|39
|EURUSD.s
|10
|AUDUSD.s
|1
|USDJPY.s
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|457
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|-12
|USDJPY.s
|18
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|10K
|EURUSD.s
|689
|AUDUSD.s
|-123
|USDJPY.s
|57
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +340.00 USD
最差交易: -318 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 062.72 USD
最大连续亏损: -691.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
test
没有评论
