- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
38 (71.69%)
Negociações com perda:
15 (28.30%)
Melhor negociação:
340.00 USD
Pior negociação:
-317.85 USD
Lucro bruto:
2 237.72 USD (34 032 pips)
Perda bruta:
-1 166.75 USD (21 377 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 062.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 062.72 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
57.36%
Depósito máximo carregado:
4.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.26
Negociações longas:
1 (1.89%)
Negociações curtas:
52 (98.11%)
Fator de lucro:
1.92
Valor esperado:
20.21 USD
Lucro médio:
58.89 USD
Perda média:
-77.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-691.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-691.20 USD (5)
Crescimento mensal:
10.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
89.80 USD
Máximo:
849.21 USD (7.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.47% (849.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.86% (538.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|41
|EURUSD.s
|10
|AUDUSD.s
|1
|USDJPY.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|825
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|-12
|USDJPY.s
|18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|12K
|EURUSD.s
|689
|AUDUSD.s
|-123
|USDJPY.s
|57
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +340.00 USD
Pior negociação: -318 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 062.72 USD
Máxima perda consecutiva: -691.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
