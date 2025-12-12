- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
50 (73.52%)
손실 거래:
18 (26.47%)
최고의 거래:
340.00 USD
최악의 거래:
-317.85 USD
총 수익:
3 070.12 USD (50 978 pips)
총 손실:
-1 281.65 USD (23 673 pips)
연속 최대 이익:
14 (937.65 USD)
연속 최대 이익:
1 062.72 USD (11)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
41.98%
최대 입금량:
4.77%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.11
롱(주식매수):
7 (10.29%)
숏(주식차입매도):
61 (89.71%)
수익 요인:
2.40
기대수익:
26.30 USD
평균 이익:
61.40 USD
평균 손실:
-71.20 USD
연속 최대 손실:
5 (-691.20 USD)
연속 최대 손실:
-691.20 USD (5)
월별 성장률:
17.88%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
89.80 USD
최대한의:
849.21 USD (7.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.47% (849.21 USD)
자본금별:
4.86% (538.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|56
|EURUSD.s
|10
|AUDUSD.s
|1
|USDJPY.s
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|1.5K
|EURUSD.s
|240
|AUDUSD.s
|-12
|USDJPY.s
|18
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|27K
|EURUSD.s
|689
|AUDUSD.s
|-123
|USDJPY.s
|57
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +340.00 USD
최악의 거래: -318 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +937.65 USD
연속 최대 손실: -691.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
